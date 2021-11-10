Новые заражения коронавирусом выявлены в 29 муниципалитетах Прикамья

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Новые заражения коронавирусом в Пермском крае выявлены в 29 муниципалитетах региона. Напомним, за минувшие сутки в Прикамте зафиксировано 710 случаев заражения COVID-19.

213 заражений в Перми. На втором месте идет Лысьвенский городской округ, где обнаружено 135 человек с инфекцией. На третьем месте – Чайковский. Там 92 новых случая заболевания.

В Краснокамском городском округе заболевание выявили у 50 жителей, в Пермском муниципальном районе – у 37. В Горнозаводском городском округе – у 21.

19 случаев заражения зафиксировано как в Березовском муниципальном округе, так и Кунгурском районе. В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 15 человек, в Чусовском городском округе – у 14, в Кунгуре – у 13, в Суксунском городском округе – у 11.