Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 ноября 2021 6:37

Новые заражения коронавирусом выявлены в 29 муниципалитетах Прикамья

Рассказываем, где больше всего заражений
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Новые заражения коронавирусом в Пермском крае выявлены в 29 муниципалитетах региона. Напомним, за минувшие сутки в Прикамте зафиксировано 710 случаев заражения COVID-19.

213 заражений в Перми. На втором месте идет Лысьвенский городской округ, где обнаружено 135 человек с инфекцией. На третьем месте – Чайковский. Там 92 новых случая заболевания.

В Краснокамском городском округе заболевание выявили у 50 жителей, в Пермском муниципальном районе – у 37. В Горнозаводском городском округе – у 21.

19 случаев заражения зафиксировано как в Березовском муниципальном округе, так и Кунгурском районе. В Очерском городском округе COVID-19 подтвердился у 15 человек, в Чусовском городском округе – у 14, в Кунгуре – у 13, в Суксунском городском округе – у 11.