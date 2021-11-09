Дмитрий Махонин назвал введение QR-кодов вынужденной необходимостью

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нет ничего приятного ни для кого от введения QR-кодов, - высказал свое мнение губернатор Прикамья Дмитрий Махонин во время прямого эфира в соцсетях. - Но мы живем в обществе и отвечаем не только за свое здоровье, а несем ответственность перед окружающими. Система QR-кодов опробована в других регионах и доказала, что это эффективная мера контроля. Понятно, что могут быть какие-то нарушения, за каждым человеком не уследишь. Нужен максимальный охват людей, которые соблюдают правила. И потом, если мы сравним с практикой в других странах, то поймем, что наши меры довольно лояльные.