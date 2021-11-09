В честь 180-летнего юбилея СберБанка «СберСтрахование жизни» дарит бонусы за выбор накопительного страхования жизни

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Страховая компания «СберСтрахование жизни» к Зеленому дню Сбера, который приурочен к 180-летию СберБанка, подготовила подарки— бонусы СберСпасибо за оформление накопительного страхования жизни (НСЖ) по программе «Билет в будущее» и генетическое тестирование организма клиентам, которые оформят полис по программам «Семейный актив», «Наследие», «Форсаж» или «Рантье».

Бонусы СберСпасибо

Чтобы заработать бонусы СберСпасибо, необходимо в период с 11 по 30 ноября 2021 года оформить НСЖ по расширенной или детской программе «Билет в будущее» и внести по ней первый платёж. Чем выше взнос — тем больше бонусов.

По программе доступны ежемесячные, ежегодные и единовременный взносы. Если клиент подключил ежемесячную оплату и внёс платёж на сумму 3500 рублей — СберСпасибо автоматически начислит 1000 бонусов; при взносе на сумму 5 000 рублей —1500 бонусов, 10 000 рублей —2000 бонусов. При подключении ежегодной регулярности взносов и пополнении полиса на 24 000 рублей, СберСпасибо начислит 1000 бонусов, 42 000 рублей —1500 бонусов, 60 000 рублей —2000 бонусов, 120 000 рублей —3 500 бонусов. Выбрав пополнение полиса НСЖ раз в год, клиент может получить 3500 бонусов — размер единовременного годового взноса для этого должен составлять 120000 рублей, 210 000 рублей, 300 000 рублей, 600 000 рублей или 1 млн рублей.

Генетическое тестирование организма

Клиент сегмента Сбербанк Первый, оформивший НСЖ по программам «Семейный актив», «Наследие», «Форсаж» или «Рантье» в период с 11 по 30 ноября, получит СМС с промокодом. Его нужно активировать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении СберЗдоровье. В разделе «Каталог» необходимо выбрать пакет услуг «Чекап в подарок за покупку НСЖ», определиться с видом исследования и записаться на прохождение обследования. В течение двух рабочих дней с клиентом свяжется специалист, который предложит лечебное учреждение для прохождения тестирования.

Генетическое тестирование позволяет определить предрасположенность к различным заболеваниям. Бесплатно пройти обследование можно по одному из пяти направлений: комплексное обследование организма, диетология, эндокринология, онкология и post-COVID. Результаты тестирования будут готовы в течение 10 рабочих дней, после чего клиент получит медицинское заключение.

Накопительное страхование жизни позволяет накопить необходимую сумму к определённому сроку на различные цели — оплату высшего образования ребёнка, покупку квартиры, пенсию или передачу капитала по наследству. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

Среди дополнительных льгот и преимуществ НСЖ — страхование жизни и здоровья клиента на всю сумму накоплений или инвестиций. У средств, вложенных в программы, имеется специальный юридический статус, обеспечивающий неприкосновенность капитала при имущественных спорах и выплаты указанным в договоре лицам по окончании программ. При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов по договору (не более 15 600 рублей в год). Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.

СК «Сбербанк страхование жизни» занимается накопительным и инвестиционным страхованием жизни с 2012 года. В настоящее время в компании действуют около 450 тыс. договоров НСЖ.

Накопительное страхование жизни можно оформить во всех отделениях СберБанка.