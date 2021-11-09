«Звезда» сыграла нулевую ничью с «Тюменью»

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» на выезде сыграл нулевую ничью с «Тюменью». Матч состоялся в одноименном городе вечером 9 ноября.

Таким образом, «Звезда» Валерия Петракова не проигрывает уже четыре матча подряд. Ранее пермяки обыграли на своем поле «Урал-2» (1:0), «Челябинск» (2:1) и на выезде разгромили «Ладу-Тольятти» (3:0).

До «пермского дерби» с «Амкаром» «Звезда» набрала 30 очков и занимает шестое место турнирной таблицы группы «4». Матч «Амкар-Пермь» - «Звезда» состоится 14 ноября в манеже «Пермь Великая» (0+).