В Прикамье многодетным и малоимущим семьям готовы предоставить компьютеры и планшеты

Фото: краевое правительство.

Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин сказал, что он надеется на то, что школам не придется переходить на дистанционное обучение.

- У меня у самого многодетная семья, я помню, какое напряжение возникало, когда вводилось дистанционное обучение, - признался Дмитрий Махонин.

Вместе с тем глава Прикамья рассказал, что в крае много делается для того, чтобы предоставлять образовательные услуги в онлайн-формате.

- Более 150 школ получили в этом году новую компьютерную технику и презентационное оборудование, - напомнил он. - До 2024 года количество школ, оснащенных такой техников, должно вырасти до 460. По уровню информатизации пермские школы занимают сейчас третье место в России. Мы готовы, как и в прошлом году, передать компьютеры, планшеты многодетным и малоимущим семьям. Но дай бог дело не дойдет до такой необходимости. Ключевое значение имеет бдительность родителей. Нужно внимательно следить за состоянием своих детей. Это позволит продолжать учебный процесс в комфортных условиях.