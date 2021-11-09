В Прикамье в бойлерной нашли тело задушенного человека

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

В начале ноября в полицию Губахи позвонили и сообщили о пьяной ссоре. Полицейские выехали по указанному адресу, в бойлерной они обнаружили пьяную компанию. Рядом с выпивохами лежало тело задушенного 43-летнего местного жителя. Подозреваемый в убийстве находился тут же, выпивая с собутыльниками. Его арестовали, следователи возбудили уголовное дело.

- 5 ноября днем 43-летний житель Губахи распивал спиртные напитки в помещении бывшей бойлерной в компании своих знакомых, - рассказали о подробностях в СУ СКР по Пермскому краю. - Один из них, ранее уже судимый за убийство, 34-летний местный житель, потерял свой мобильный телефон. Он заподозрил, что его похитил 43-летний мужчина, избил потерпевшего, а затем задушил его. После этого обвиняемый продолжил распивать спиртное. Находившиеся в помещении свидетели убийства сообщили о случившемся в правоохранительные органы, после чего злоумышленник был задержан на месте преступления и был заключен под стражу.