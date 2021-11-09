Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин признался, что сейчас учится играть в хоккей

На льду команда "Губерния" и ее капитан. Фото: краевое правительство.

- Я выбирал между хоккеем и прыжками с трамплина, - рассказал во время прямого эфира в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Меня сейчас натаскивает на льду Александр Гулявцев (генеральный директор ХК «Молот-Прикамье», в прошлом известный пермский хоккеист - прим. ред). Случаются и травмы.

Дмитрий Махонин рассказал, что в детстве занимался разными видами спорта – играл в футбол, в баскетбол. А вот освоить коньки не получилось, поскольку ледовая площадка возле их школы сгорела.

Глава региона сообщил, что в следующем году в Перми приступят к возведению универсальной спортивной арены, где смогут тренироваться и соревноваться хоккеисты и фигуристы. Предстоит реконструировать также спорткомплекс «Молот», который является площадкой для пермских баскетболистов.

- Как известно, мы подали заявку на проведение в 2025 году чемпионата Европы по баскетболу, - напомнил Дмитрий Махонин. - Нам надо организовать после 300-летнего юбилея Перми череду ярких событий, чтобы Пермский край воспринимался не как захолустье, а как динамично развивающийся регион.

Напомним: хоккейная команда «Губерния», в которой Дмитрий Махонин является капитаном, в феврале этого года сыграла на Красной площади в Москве со сборной ветеранов Президентского полка. Матч завершился вничью – 8:8.