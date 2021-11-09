Губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что сделал прививку от коронавируса

Фото: скриншот прямого эфира.

Во время прямого эфира в соцсетях губернатор Дмитрий Махонин впервые рассказал, что сделал прививку от коронавируса. При этом он не стал уточнять, какая именно вакцина использовалась.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтвердили 710 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки в регионе провели 3 944 ПЦР-исследования на коронавирус. Общее число инфицированных в Прикамье с начала пандемии достигло 126 161. По данным краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 986 845 человек, 690 774 жителя завершили курс вакцинации двумя компонентами.