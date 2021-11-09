Фото: 2gis.ru

ПГНИУ не выйдет с дистанционного обучения до конца года. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Решение о продлении онлайн-обучения для студентов всех направлений и факультетов принято до 30 декабря 2021 года на заседании ректората Пермского университета. Причина продления дистанта - эпидемиологическая ситуация в Прикамье.

«Университет постоянно следит за динамикой заболеваемости ковидом в регионе. На сегодняшний день эти данные неутешительны, каждый день появляется более 700 заболевших. В текущих условиях переход к очному формату невозможен», – прокомментировал ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников.

Отметим, что студенты-очники другого пермского вуза – ПНИПУ – сядут за парты уже с 11 ноября.