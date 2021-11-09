Пермские депутаты рассмотрят проект бюджета города

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На очередном пленарном заседании, которое состоится 16 ноября, пермским парламентариям предстоит обсудить весьма важные вопросы. В частности, они рассмотрят в первом чтении бюджет Перми на будущий год и предстоящую трехлетку.

Об этом рассказал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

Проект основного финансового документа города уже прошел публичные слушания с участием экспертов и представителей общественных организаций. Далее его обсудят на комитетах гордумы, а затем и на пленарном заседании.

- Пока все идет по плану, мы собирали мнения экспертного сообщества, жителей Перми и депутатов по поводу проекта бюджета, - отметил Дмитрий Малютин. - Думаю, поступившие предложения будут учтены, и мы примем в первом чтении проект бюджета на ноябрьском пленарном заседании Думы. Затем парламентариям предстоит напряженная работа над внесением в бюджет необходимых поправок, окончательно он должен быть принят на заседании гордумы 21 декабря. У нас есть все шансы утвердить бюджет вовремя и до конца кода начать конкурсные процедуры по важным городским проектам.

Также в рамках депутатского часа на ноябрьском пленарном заседании городской Думы депутатам предстоит оценить, насколько успешно были в этом году реализованы планы по ремонту и содержанию дорог.

- Тема развития городской среды и в, частности, реконструкции и содержания дорог, весьма значима в преддверии 300-летнего юбилея города, в следующем году мы выйдем на финишную прямую в подготовке к юбилею Перми, поэтому наверняка информация представителей администрации города в этой части встретит заинтересованное внимание депутатов, - выразил уверенность Дмитрий Малютин. - Под постоянным депутатским контролем находится также все, что связано с работой городского общественного транспорта. На заседании круглого стола и думского комитета по экономическому развитию депутаты проанализировали предложенную администрацией новую методику формирования тарифа, которая будет рассмотрена на пленарном заседании.

Предстоит решить также организационные вопросы и завершить оформление городской думы. В частности, будет оформлена еще одна думская фракция – партии «Новые люди».