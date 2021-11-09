В Пермском крае по требованию прокуратуры снесли мост

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Пермском крае на станции Всеволодо-Вильва по инициативе Уральской транспортной прокуратуры снесли аварийный пешеходный мост. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Так, было установлено, что пешеходный мост находился в аварийном состоянии. Его дальнейшая эксплуатация угрожала безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей.
АО «Березниковский содовый завод», собственник сооружения, меры по сносу строения не предпринял. Добиться сноса удалось через суд.
В настоящее время работы по демонтажу пешеходного моста завершены.