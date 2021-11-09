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Общество9 ноября 2021 14:13

В Пермском крае по требованию прокуратуры снесли мост

Он находился на станции Всеволодо-Вильва Свердловской железной дороги
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае на станции Всеволодо-Вильва по инициативе Уральской транспортной прокуратуры снесли аварийный пешеходный мост. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, было установлено, что пешеходный мост находился в аварийном состоянии. Его дальнейшая эксплуатация угрожала безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей.

АО «Березниковский содовый завод», собственник сооружения, меры по сносу строения не предпринял. Добиться сноса удалось через суд.

В настоящее время работы по демонтажу пешеходного моста завершены.