В Пермском крае по требованию прокуратуры снесли мост

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае на станции Всеволодо-Вильва по инициативе Уральской транспортной прокуратуры снесли аварийный пешеходный мост. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, было установлено, что пешеходный мост находился в аварийном состоянии. Его дальнейшая эксплуатация угрожала безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей.

АО «Березниковский содовый завод», собственник сооружения, меры по сносу строения не предпринял. Добиться сноса удалось через суд.

В настоящее время работы по демонтажу пешеходного моста завершены.