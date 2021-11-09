«Каждого маленького пациента пропускала через сердце». В Перми скончалась бывший главный педиатр

Валентине Черновой было 82 года.

В Перми скончалась Валентина Чернова, бывший главный педиатр города. Об этом сообщают ее коллеги. Они рассказали, что Валентина Александровна посвятила свою жизнь сохранению здоровья детей.

В 1958 году окончила Березниковское медучилище, в 1968-м – Пермский мединститут. Трудилась райпедиатром Ленинского района, врачом в городской детской больнице № 3. В 1974 году Валентина Александровна перешла на работу в Пермский горздравотдел, заведовала детским сектором, а в 1989-98 годах была главным педиатром города.

Коллеги с теплотой отзываются о Валентине Черновой, говорят, что для нее не было ни выходных, ни праздников, если речь шла о здоровье малышей. Каждого маленького пациента она пропускала через свое сердце. Ей было 82 года.

Прощание с Валентиной Александровной состоится 10 ноября в 9.40 в малом зале на улице Старцева, 61.