В Пермском крае возбуждено пять уголовных дел о подделке QR-кодов и ПЦР-тестов

В Пермском крае возбуждено 5 уголовных дел о подделке QR-кодов и ПЦР-тестов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми 9 ноября на пресс-конференции начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов рассказал о преступлениях, связанных с подделкой QR-кодов и ПЦР-тестов в регионе.

Всего было возбуждено 5 уголовных дел, 3 из них - по факту предоставления поддельных справок о ПЦР-тестах, одно - из-за предоставления поддельного сертификата о вакцинации, еще одно дело прекращено из-за раскаяния человека, который пытался за взятку получить справку о ПЦР-тесте.