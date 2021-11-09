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Общество9 ноября 2021 13:25

В Пермском крае возбуждено пять уголовных дел о подделке QR-кодов и ПЦР-тестов

В полиции рассказали подробности преступлений
Авторы (2):
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Анна Маркова
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В Пермском крае возбуждено 5 уголовных дел о подделке QR-кодов и ПЦР-тестов.

В Пермском крае возбуждено 5 уголовных дел о подделке QR-кодов и ПЦР-тестов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Перми 9 ноября на пресс-конференции начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант Александр Щеглов рассказал о преступлениях, связанных с подделкой QR-кодов и ПЦР-тестов в регионе.

Всего было возбуждено 5 уголовных дел, 3 из них - по факту предоставления поддельных справок о ПЦР-тестах, одно - из-за предоставления поддельного сертификата о вакцинации, еще одно дело прекращено из-за раскаяния человека, который пытался за взятку получить справку о ПЦР-тесте.