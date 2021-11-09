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Общество9 ноября 2021 13:20

Жители Прикамья могут пожаловаться на неубранный снег онлайн

Заявку обработают в течение нескольких дней
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

Жители Пермского края могут пожаловаться на неубранный снег и гололед на дорогах онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, прием обращений, касающихся зимнего сезона, вновь возобновлен на портале «Управляем вместе». Оставить свое обращение граждане могут в разделе портала «Сообщайте о проблемах».

Срок подготовки ответов составляет не более восьми рабочих дней. Время обработки обращений по некоторым темам сокращено до трех-пяти рабочих дней. Это разделы: «Гололед на проезжей части, тротуаре», «Неубранный снег, наледь на остановке», «Сосульки на крыше дома», «Снег, сосульки на крыше остановочного павильона».

Заявить о неубранном снеге и гололеде на дорогах Прикамья также можно и через мобильное приложение портала. Оно доступно для пользователей смартфонов на платформе iOS и Android.