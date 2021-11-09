27-летняя девушка пропала в Пермском крае

Вера ушла из дома и не вернулась.

В Пермском крае пропала 27-летняя Вера Урбан. 9 ноября она ушла из дома в деревне Кеты, Култаевского сельского поселения и не вернулась. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59».

Приметы Веры: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в голубой пуховик по колено, черные спортивные штаны, синие резиновые сапоги.

Если у вас есть информация о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 02, 102 – полиция, 112 – ЕДДС, +7(342)241-36-40 - БРНС Пермь, +7-963-882-10-01 – волонтеры.

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