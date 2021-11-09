За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 40 человек

С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 128 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Пермском крае за минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек, об этом сообщает региональный Минздрав. За последнюю неделю смертность от ковида только растет, днем ранее было 38 смертельных случаев. Такая тенденция наблюдается по всей стране. 10 ноября в России впервые зарегистрировали более 1200 смертей от COVID-19 за сутки.

Напомним, что в Прикамье зарегистрировано еще 710 случаев ковида. В тяжелом состоянии в больницах находятся 473 пациента. Из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 6 128 человек.