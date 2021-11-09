В Перми во дворе дома бродячая собака набросилась на ребенка

Бродячая собака напала на ребенка на улице Ивана Франко. Фото: архив "КП"

В Перми 8 ноября во дворе дома по улице Ивана Франко, 40/2 бездомная собака напала на ребенка. По информации источника «КП», 9-летняя девочка получила травмы, ее госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.

- Ребенку была оказана вся необходимая медпомощь, она отпущена для дальнейшего лечения в поликлинике по месту жительства, - сообщили в пресс-службе КДКБ.

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