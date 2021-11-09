В Перми во дворе дома бродячая собака набросилась на ребенка

Бродячая собака напала на ребенка на улице Ивана Франко.
Фото: архив "КП"
В Перми 8 ноября во дворе дома по улице Ивана Франко, 40/2 бездомная собака напала на ребенка. По информации источника «КП», 9-летняя девочка получила травмы, ее госпитализировали в Краевую детскую клиническую больницу.
- Ребенку была оказана вся необходимая медпомощь, она отпущена для дальнейшего лечения в поликлинике по месту жительства, - сообщили в пресс-службе КДКБ.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события или происшествия? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru
ВКонтакте - https://vk.com/kpperm
Instagram – https://www.instagram.com/permkp/
Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm
Одноклассники - https://ok.ru/komsomol
Twitter - https://twitter.com/notifications