Пермская Художественная Галерея возвращается к работе в обычном режиме

Фото: Пермская Художественная Галерея

Пермская Художественная Галерея открывается для посетителей с 9 ноября. Об этом сообщается в соцсетях галереи.

Теперь галерея работает по обычному графику, однако с соблюдением определенных правил.

Так, посетителям требуется предъявить QR-код о вакцинации (вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность) или результат ПЦР-теста (не менее чем за 72 часа до начала мероприятия). Но только тем, кто посещает галерею в составе ОРГАНИЗОВАННОЙ экскурсии (или иное другое мероприятие) при количестве участников более 10 человек.

Не требуется QR-код тем гостям галереи, кто посещает галерею индивидуально или семьей. Также он не нужен участникам экскурсионных групп численностью до 10 человек. Участникам мастер-классов и встреч, если они также проводятся в группе численностью менее 10 человек. Не нужен QR-код и посетителям младше 18 лет.

На входе в галерею, как и прежде, у посетителей проверят температуру и попросят надеть маску.