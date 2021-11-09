Реконструкцию пермской улицы Крисанова оценили в 3,4 миллиарда рублей

Фото: Администрация Перми

Объявлен конкурс на строительство первой очереди новой автомобильной дороги по улице Крисанова. Участок будущей улицы - от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Максимальная цена контракта - 3,4 млрд руб. Информация об этом указана на сайте госзакупок.

Стартовать работы должны в декабре 2021 года. Завершиться - 31 июля 2024 года.

Напомним, проект масштабной реконструкции улицы Крисанова предполагает ее продление от пересечения с улицей Пушкина до Шоссе Космонавтов. Это позволит соединить Индустриальный район с пермским центром напрямую. Во время второго этапа построят мостовой переход через реку Данилиха, а также реконструируют улицу Пушкина.