Футбол буднего дня: «Амкар» принимает «Спартак», «Звезда» гостит у «Тюмени»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

9 ноября в группе «4» второго дивизиона ФНЛ два пермских клуба сыграют по предпоследнему матчу до зимнего перерыва.

ФК «Амкар-Пермь» на своем поле принимает «Спартак» из Туймазов. Встреча пройдет в манеже «Пермь Великая» (улица Куйбышева, 126а) (0+). Начало матча – в 18:00 по пермскому времени.

На матч смогут попасть болельщики с QR-кодами или сертификатами, а также дети до 18 лет. Для детей и льготников вход бесплатный. Билеты можно купить в кассах манежа перед матчем. Кассы открыты с 12:00.

«Звезда» выйдет на поле тюменского стадиона «Геолог» в 17:00, где сыграет с одним из лидеров группы «4» - ФК «Тюмень» (0+).

Напомним, «Амкар» и «Звезда» - соседи по турнирной таблице. «Амкар» занимает пятую строчку с 32 очками в копилке. «Звезда» на шестом месте. У подопечных Валерия Петракова – 29 очков.

Прошлые матчи оба клуба выиграли. «Амкар» дома разгромил «Оренбург-2» - 3:0, а «Звезда» на выезде с таким же счетом обыграла «Ладу-Тольятти».