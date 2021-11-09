В Перми с 12-го этажа выпал молодой человек

Молодой человек скончался до приезда медиков. Фото: Анна Маркова

В Перми 8 ноября трагический случай произошел на улице Ямпольская, 13. По информации источника «КП», с высоты 12 этажа упал молодой человек, на вид ему около 20 лет.

Очевидцы вызвали медиков, но травмы, полученные при падении, оказались смертельными. Бригада лишь констатировала смерть погибшего. Правоохранителям предстоит выяснить личность молодого человека и обстоятельства произошедшего.

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