Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 10:20

В Перми с 12-го этажа выпал молодой человек

20-летний парень умер до приезда врачей
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Молодой человек скончался до приезда медиков.

Молодой человек скончался до приезда медиков.

Фото: Анна Маркова

В Перми 8 ноября трагический случай произошел на улице Ямпольская, 13. По информации источника «КП», с высоты 12 этажа упал молодой человек, на вид ему около 20 лет.

Очевидцы вызвали медиков, но травмы, полученные при падении, оказались смертельными. Бригада лишь констатировала смерть погибшего. Правоохранителям предстоит выяснить личность молодого человека и обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события или происшествия? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru

ВКонтакте - https://vk.com/kpperm

Instagram – https://www.instagram.com/permkp/

Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm

Одноклассники - https://ok.ru/komsomol

Twitter - https://twitter.com/notifications