Мальчики, пропавшие 7 ноября найдены. Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски двоих мальчиков, которые пропали вечером 7 ноября в Верещагино. Дети найдены, живы. Об этом сообщает поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

По информации ГУВД по Пермском краю, мальчики найдены сотрудниками полиции на улице Старцева в Перми. Ребята просто шли по улице. Сейчас они доставлены в отдел полиции.

Известно, что 10-и и 13-летний мальчики воспитываются в учреждении. Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту их исчезновения.

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