В Прикамье осудили группу фальшивомонетчиков

Главный фигурант проведет в колонии общего режима три года. Фото: архив "КП"

Чусовской городской суд вынес приговор мужчинам, которых обвиняют в сбыте фальшивых пятитысячных купюр на территории нашего региона. Участники группы - трое жителей Чусового и житель Лысьвы.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, 31-летний чусовлянин приобрел партию фальшивых купюр через интернет-магазин. А после предложил знакомым сбывать их на территории Пермского края.

Мужчины специально ходили по торговым точкам в которых не было детекторов поддельных денег и делали недорогие покупки, расплачиваясь фальшивками. Полученную сдачу они получали уже подлинными купюрами.

Всего полицейские установили 19 фактов сбыта лжекупюр на территории Перми, Чусового и Лысьвы.

В итоге суд признал виновными всех участников четверки. Главный фигурант проведет в колонии общего режима три года. Еще один участник группы осужден к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы. Их подельникам назначили наказание в виде принудительных работ на срок от 1 года до полутора лет.

В законную силу приговор суда пока не вступил.