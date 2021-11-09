Жителя Прикамья осудили за неисполнение обязанностей по воспитанию детей

Мужчина жестоко обращался с 9-летним сыном и 7-летней дочерью Фото: архив "КП"

34-летнего жителя Кудымкара осудили за неисполнение обязанностей по воспитанию двух малолетних детей. Подробности рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Так, мужчина жестоко обращался с 9-летним сыном и 7-летней дочерью. Он не контролировал их и не ухаживал за ними, устраивал ссоры и скандалы. И часто находился с ними в пьяном состоянии. А также курил в доме при них и проявлял безразличие к их здоровью.

В апреле отец, будучи пьяным, открыл входные двери дома и запретил их закрывать. Мальчик и девочка оказались в холодном помещении, простудились и находились дома на самолечении. Мужчина не позволял матери обращаться к врачам. Позже детей госпитализировали.

Было нарушено нормальное психическое, физическое, духовное и нравственное развитие детей. В результате органы опеки и попечительства забрали детей у отца, и передали их матери. Суд приговорил мужчину 300 часам обязательных работ.