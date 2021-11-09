В Перми пройдет благотворительный концерт в поддержку фонда «Дедморозим»

Кристина Владыкина выступит с камерным оркестром «Орфей».

В Перми 14 ноября пройдет благотворительный концерт. На нем выступят пермский автор и музыкант Кристина Владыкина с камерным оркестром «Орфей».

Они сыграют уникальную авторскую программу. Собранные средства с концерта будут переданы в фонд «Дедморозим» для проекта «В домике», который поддерживает семьи, где есть риск или факт отказа от ребенка, чтобы дети могли жить в семье и не попали в интернат.

Концерт пройдет в частной филармонией «Триумф» 14 ноября в 19.00. Билет за 500 рублей можно купить на платформе «Пользуясь случаем» или на входе.

С собой нужны QR-код или сертификат о вакцинации, паспорт, или документ, подтверждающий личность. Если вы не сможете лично прийти на концерт, поддержать проект можно пожертвованием.