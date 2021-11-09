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Происшествия9 ноября 2021 8:39

В Пермском крае рабочему зажало голову прессом

Несчастный случай произошел 5 ноября
Анна Маркова
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В Пермском крае на предприятии произошел трагический несчастный случай.

В Пермском крае на предприятии произошел трагический несчастный случай.

В Пермском крае на предприятии произошел трагический несчастный случай, об этом сообщает региональная инспекция труда. 5 ноября во время работ по наладке выдувной машины слесарю наладчику зажало голову в движущихся частях пресс-форм. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Инспекция выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.

- По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры материалы направлены в следственные органы, - сообщили в ведомстве.