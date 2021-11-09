УФАС подозревает патологоанатомическое бюро в нарушении Закона о защите конкуренции

Фото: Пермское УФАС России

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении ГБУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро» и индивидуального предпринимателя, оказывающего в здании учреждения платные услуги по предпохоронной подготовке. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, предприниматель арендует помещения у ГБУЗ ПК «Клиническое патологоанатомическое бюро». Но использует больше площадей, чем указано в договоре. А часть сотрудников бюро работают и на предпринимателя, используя, свое служебное положение, сопряженное с извлечением личной выгоды.

Также установлено, что сотрудники учреждения передают предпринимателю списки умерших, поступивших в патологоанатомические отделения. А родственникам умерших, обратившихся в патологоанатомическое бюро для получения справок, арендатор сразу предлагает платные услуги по предпохоронной подготовке.

«Полагаем, между госучреждением и предпринимателем совершаются недопустимые действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции на пермском рынке ритуальных услуг. Не исключено, что у родственников умерших, находящихся в момент обращения в бюро в стрессовой ситуации, складывается ложное впечатление, что платные услуги оказывают сотрудники именно госучреждения», - отметил глава ведомства Александр Плаксин.