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Общество9 ноября 2021 8:00

В Прикамье за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

Больше всего заболевших среди взрослых
Анна Маркова
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В Пермском крае за неделю с 1 по 8 ноября зарегистрировано 17338 случаев ОРВИ.

В Пермском крае за неделю с 1 по 8 ноября зарегистрировано 17338 случаев ОРВИ.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за неделю с 1 по 8 ноября зарегистрировано 17338 случаев ОРВИ, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Это на 29% меньше, чем на прошлой неделе и ниже эпидемического порога на 7,5%.

Превышение эпидемического порога есть только среди взрослых - 66,4%. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ больше всего циркулируют возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечаются единичные случаи вирусов гриппа A(H3N2).