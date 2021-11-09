В Прикамье за неделю снизилась заболеваемость ОРВИ

В Пермском крае за неделю с 1 по 8 ноября зарегистрировано 17338 случаев ОРВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за неделю с 1 по 8 ноября зарегистрировано 17338 случаев ОРВИ, об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Это на 29% меньше, чем на прошлой неделе и ниже эпидемического порога на 7,5%.

Превышение эпидемического порога есть только среди взрослых - 66,4%. По данным лабораторного мониторинга, среди больных ОРВИ больше всего циркулируют возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция), отмечаются единичные случаи вирусов гриппа A(H3N2).