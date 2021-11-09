Какие новые школы и спортивные объекты появятся в Перми?

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Прикамья состоялось очередное заседание комиссии по разработке и реализации инвестпроектов. В обсуждении приняли участие и пермские депутаты - председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Василий Кузнецов и Владимир Манин.

В частности, обсуждались инвестпроекты по строительству в Перми новых школ. К примеру, планируется построить образовательные учреждения в микрорайоне ДКЖ, в Индустриальном районе, в микрорайоне Чернышевского.

Депутаты поинтересовались, когда дети смогут пойти в эти школы.

- Сейчас проводится работа по формированию земельных участков для двух объектов, - сообщила начальник департамента образования администрации города Перми Анна Деменева. – Школа в Индустриальном районе, по планам, должна быть сдана в 2025 году, здание в районе ДКЖ – в 2026 году.

Дмитрий Малютин напомнил, что по этим объектам была проблема с их недостаточным финансирование.

- Появилось ли понимание, откуда будем брать деньги? – поинтересовался он.

- Эти объекты были включены в федеральную и региональную программы, - ответила Анна Деменева.

Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов уточнил, что Президент России Владимир Путин сообщил, что до конца 2024 года в РФ предстоит построить не менее 1300 новых школ.

- Мы надеемся, что у нас высокие шансы, чтобы получить софинансирование по этим объектам, - подчеркнул Алексей Грибанов.

Кроме этих двух объектов в Перми также запланировано возведение нового корпуса для «Гимназии № 33» на 825 учащихся на улице. Островского, 68.

- Школы в микрорайоне Чернышевского сейчас переукомплектованы, - отметила Анна Деменева, - построить новое здание гимназии предполагается до 2024 года, стоимость инвестпроекта оценивается в 905 миллионов рублей.

Спортивные объекты

В Перми собираются построить лыжероллерную трассу, на которой смогут также тренироваться и велосипедисты. Она появится на улице Агрономическая.

- Сейчас в городе нет спортивных трасс, на которых можно организовать круглогодичные тренировки для спортсменов, занимающихся лыжными видами спорта, - объяснил необходимость возведения такого объекта председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми Сергей Сапегин. - Такая трасса должна появиться в 2023 году.

На заседании инвестиционной комиссии уточнили сроки финансирования строительства двух бассейнов. До 2024 годы перенесли сроки возведения плавательного бассейна на улице Гайвинская, 50 и спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый на улице Шпальной, 2.

Озеленение города

В городе должен появиться новый питомник для выращивания саженцев на улице Уинской.

- Через 10 лет мы планируем получить в этом питомнике 120 тысяч саженцев для озеленения города, в том числе, для замены старых деревьев, и такой питомник поможет сэкономить бюджетные средства, - объяснил суть инвеспроекта начальник управления по экологии и природопользованию администрации города Дмитрий Андреев. - Для благоустройства городской среды и формирования зеленых зон нам необходимо выращивать посадочный материал, адаптированный к нашим климатическим условиям.

Члены инвестиционной комиссии поддержали этот проект.