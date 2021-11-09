Жители нескольких десятков домов в Перми останутся без воды

10 ноября воды не будет в части Дзержинского района. Фото: архив "КП"

В Перми 10 ноября часть Дзержинского района останется без воды. С 9 утра до 21.00 специалисты компании «Новогор - Прикамье» будут ремонтировать водопроводную сеть.

Без воды дома по адресам:

Букирева, 10, 10а, 12, 15, 16;

Генкеля, 15, 17, 1а, 1ю, 3, 4, 4 лит. А, 4/1, 5, 6, 7, 8, 9;

Дзержинского, 1, 1 к. 27, 10, 12, 16а, 17, 2, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36;

Ленина, 89, 91;

Лесозаводской, 6;

Набережной, 2;

Сергея Данщина, 19, 28, 4, 5, 6, 6а, 7;

Сухобруса, 1, 12, 25, 27.