Проезд в транспорте Перми хотят повысить до 31 рубля

В Перми повысится плата за проезд в общественном транспорте. Фото: архив "КП"

В Перми департамент транспорта представил депутатам новую методику расчета на проезд в городском транспорте.

28 октября прошло заседание суда, один из перевозчиков подал жалобу о признании недействующим решения Пермской городской Думы от 28 января 2020 года №5 «Об утверждении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми».

Суд жалобу удовлетворил частично и признал недействительными п.1.1. и 1.2. По мнению суда, согласно действующей методике, расчета стоимость проезда на автомобильном и электротранспорте должна быть разной и быть экономически обоснованной.

После этого решения администрация города разработала новую методику расчета тарифа на проезд в транспорте. Новая методика внесена в Пермскую городскую Думу и будет рассмотрена в ноябре этого года.

- После рассмотрения и утверждения методики будет поднят вопрос об утверждении нового тарифа и тарифного меню, - сообщает администрация Перми. - Уже подготовлены изменения существующего тарифного меню.

Так гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь почти на 20% (с 2 232 рублей до 1 785 рублей), также квартальный и годовой проездные.

Разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных – безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 рублей).

Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездных для школьников и студентов. При этом с начала следующего года будет действовать бесплатный проезд для школьников начальных классов.

Разовая цена поездки может стоить 30-31 рубль, но эти цифры не окончательные и могут быть скорректированы.