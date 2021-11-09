В Пермском крае похолодает до – 16 градусов

В Прикамье похолодает до - 16 градусов. Фото: архив "КП"

В Прикамье 9 ноября синоптики обещают мокрую и пасмурную погоду. Сегодня ожидаются дожди и снег, местами сильные осадки. По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах возможно отложение мокрого снега на проводах, гололед. Ветер южный, юго-западный 8–13 м/с. Днем 0…5º.

Уже завтра, 10 ноября, плюсовую температуру воздуха сменит морозы. Местами будет идти снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –7…–2°, при прояснениях до –10°, днем –5…0°.

11 ноября ночью будет еще холоднее. Не исключено, что пойдет снег, гололедица. Ветер западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –11…6°, при прояснениях до –16°, днем –6…–1°.