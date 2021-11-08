Краевые власти объявили конкурс на строительство новой музыкальной школы

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Власти Пермского края объявили конкурс на строительство краевой музыкальной школы. Максимальная (начальная) стоимость контракта составляет 1,9 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона.

Музыкальную школу построят по улице Энгельса, 6. Она будет рассчитана на 350 учащихся.

Здание школы будет четырехэтажным круглой формы, совмещенной с прямоугольной. В нем разместят не только концертно-репетиционный комплек, но и интернат на 100 мест для временного проживания иногородних учеников 12-17 лет. Завершить возведение объекта планируется в 2023 году.