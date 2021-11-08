«Молот» победил во всех матчах домашней серии

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» блестяще провел домашнюю серию в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, выиграв со 2 по 8 ноября все четыре встречи. Вечером 8 ноября пермский клуб встречался с «Горняком-УГМК» из Свердловской области и одержал победу со счетом 5:4.

Первый период завершился со счетом 2:0. Дубль – на счету командированного из ярославского «Локо» Степана Никулина.

А вот во втором периоде гости не только сравняли счет, но и вырвались вперед. Однако в конце периода буллит реализовал все тот же Степан Никулин. А четвертую шайбу пермяков забил Иван Зенчиков.

В начале третьего периода гости опять сравняли счет, реализовав большинство. Но точку в игре все же поставили пермяки. Победная шайба – на счету 19-летнего Матвея Банникова и 5:4.

Победа вознесла «Молот» на седьмое место турнирной таблицы «регулярки». Следующий матч пермяки проведут 14 ноября на выезде. Соперник – пензенский «Дизель» (0+).

Напомним, ранее «Молот» на своем льду одержал три победы подряд. 2 ноября – над «Челметом», 4 ноября – над «Южным Уралом», а 6 ноября – над «Зауральем».