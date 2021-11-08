В Прикамье за нерабочую неделю задержали 254 пьяных водителя

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В Пермском крае за нерабочую неделю с 1 по 7 ноября сотрудники ДПС задержали 254 пьяных водителя. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Также за прошедшую нерабочую неделю в регионе произошло 226 ДТП. Один человек погиб, еще 33 получили различные травмы.

Дорожные полицейские напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение грозит штраф - от 300 до 500 тыс. руб. и уголовная ответственность.