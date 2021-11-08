Новые случаи коронавируса обнаружены в 32-х муниципалитетах Прикамья

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В Прикамье новые заражения коронавирусом обнаружены в 32-х муниципалитетах региона. Напомним, на 8 ноября в Пермском крае выявили 712 новых случаев COVID-19.

290 заболевших – в краевой столице. На втором месте идет Пермский муниципальный район. В нем обнаружено 76 человек с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский городской округ. Там зафиксирован 51 случай заболевания.

В Добрянском городском округе выявили 44 жителя с ковидом. В Березовском муниципальном округе – 28. А в Чернушинском муниципальном округе – 27.

В Соликамском городском округе – 26 зараженных коронавирусом, в Чусовском городском округе – 25.

В Березниках COVID-19 подтвердился у 24 человек, в Чайковском – у 20, в Кишертском муниципальном округе – у 14, в Губахе – у 13, в Суксунском городском округе – у 12.