Стоимость проезда в Перми может повыситься до 31 рубля

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми состоялось заседание с участием представителей администрации и депутатов Пермской гордумы. Основная тема - новая методика расчета тарифа на оплату проезда в общественном транспорте, рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Так, безлимитный проездной может подешеветь почти на 20% (с 2232 руб. до 1785 руб.). Также снизится стоимость квартального и годового проездных.

Кроме этого, были разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1260 руб.) и безлимитный на полмесяца (945 руб.) для гражданских проездных, для льготных проездных – безлимитный проездной для пенсионеров (1050 руб.). А одна поездка может стоить 30-31 рубль.

Как отметили в мэрии, предложенная стоимость разовой поездки не окончательная. Новую методику расчета тарифа на проезд в городском транспорте рассмотрят уже в текущем ноябре.