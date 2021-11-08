Выставка «Образование и карьера» впервые пройдет в два этапа

Фото: permkrai.ru

8 ноября в Прикамье в стартовал первый этап выставки «Образование и карьера». Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В этот раз традиционная выставка состоит из двух этапов. Первый из них проходит онлайн. На нем ученики 8-11-х классов могут определиться с выбором профессии и местом учебы, не покидая школьных уроков.

Так, с 8 по 21 ноября школьники знакомятся с чат-ботом Startbox и проходят интерактивный профориентационный тест. По его итогу каждый получит список факультетов, соответствующих его интересам.

А с 10 ноября в виртуальных залах представители факультетов вузов ответят на вопросы о поступлении, учебе и карьерных перспективах. Все беседы сгруппированы по сферам деятельности. Общий график выступлений размещен в блоке «Online-консультации», здесь же будет организована трансляция.

Второй этап выставки пройдет в очном формате. С 27 по 30 января 2022 года (с учетом эпидобстановки в регионе) абитуриенты, представители учебных заведений и работодатели смогут лично пообщаться на площадке «Пермской ярмарки» и познакомиться с краевыми предприятиями в ходе отдельных экскурсий.