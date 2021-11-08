Жителя Усть-Кишерти обвиняют в смертельном избиении односельчанина

. Фото: Василий Вахрин

Жителя прикамского села Усть-Кишерть обвиняют в причинении смертельных травм односельчанину. Подробности истории рассказали в краевом следственном комитете.

Случай произошел 25 октября 2021 года. Между 49-летним обвиняемым и его 43-летним односельчанином в ходе распития спиртных напитков возникла ссора. Она переросла в драку, и обвиняемый нанес погибшему множество ударов по голове и телу. А затем скрылся с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все детали происшествия. Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.