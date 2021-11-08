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Общество8 ноября 2021 16:44

ПЦР-лаборатория в Березниках прекратила работу по техническим причинам

Все мазки отправляются в другие лаборатории Прикамья
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

На севере Прикамья в Березниках прекратила работу ПЦР-лаборатория Краевой больницы имени Е.А.Вагнера. Информация об этом сообщается в соцсетях.

Как пояснили в краевом минздраве, работа лаборатории приостановлена по техническим причинам. Все мазки отправляются в другие лаборатории Пермского края. Сроки выполнения анализов не нарушаются. Проводятся все необходимые мероприятия по восстановлению работы.

«Действительно, в лаборатории из-за технической ошибки результаты анализов оказались спутаны. Как только медучреждением было замечено увеличение положительных результатов, ни один анализ не был выдан. Ни один из пациентов не получил неверный результат. Сейчас в лаборатории проводятся мероприятия по деконтаминации. Само помещение моют и обрабатывают при помощи специального оборудования», - добавили в минздраве.

Напомним, данная лаборатория обслуживала жителей из северных территорий Пермского края.