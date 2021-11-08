МЧС предупреждает прикамцев о гололеде и сильном снегопаде

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о сильном снеге и гололедице на дорогах. Так, по данным ЦГМС, во вторник 9 ноября на территории нашего региона ожидается облачная погода.

По югу края возможен мокрый снег с дождем, а по северу и востоку – сильные снегопады. Так, в отдельных районах края возможно отложение мокрого снега на проводах в сопровождении гололеда.

Спасатели просят пркиамцев одеваться по погоде и соблюдать правила безопасности. Водителей и пешеходов - быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.