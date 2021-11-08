В Перми отреставрировали «губернаторский дом»

Фото: Администрация города Перми

В краевой столице отреставрировали «Дом губернатора» (улица Сибирская, 27). Об этом сообщает пресс-служба пермской мэрии.

Историческое здание за два года было отремонтировано за счет бюджета города. Так, подрядчик обновил фасад здания, кровлю, цоколь, входную группу и выполнил архитектурную подсветку.

Работы контролировали специалисты Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края и администрации Перми.

Напомним, «Дом губернатора» построили в 1820 году. Он является объектом культурного наследия федерального значения – «Дом Прянишникова (дом губернатора)». Изначально дом принадлежал чиновнику Ивану Даниловичу Прянишникову, который прибыл в наш город в 1780 году. А с середины 19 века в нем проживали пермские губернаторы.