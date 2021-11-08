Полицейские прокомментировали аварию в Пермском крае, в которой расплющило легковушку с семьей в салоне

Фото: Подслушано Чайковский/ВКонтакте

В ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что авария, в которой пострадала семья из трех человек, произошла 7 ноября на автодороге «Куеда-Большая Уса.

- В 15:42 в направлении с. Большая Уса ехал 43-летний водитель автомобиля «Чери». По предварительной информации, на четвертом километре он нарушил ПДД , допустил занос транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении большегрузом МАН. В результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, 11-летняя девочка была госпитализирована. Водителю «Чери» и еще одному его пассажиру оказана разовая медицинская помощь. По факту автоаварии проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

Как ранее "КП" рассказывал очевидец аварии, ДТП произошло из-за плохих дорожных условий. Во время столкновения девочка-подросток вылетела из салона прямо на дорогу, а пассажиров, которые оставались внутри, спасли подушки безопасности.

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