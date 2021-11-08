В Прикамье первый компонент вакцины от COVID-19 поставили почти миллион человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 978,5 тыс. жителей. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

А 687,3 тыс. из них полностью завершили вакцинацию – им введены первый и второй компоненты.

Только за прошлую неделю первый этап вакцинации прошли 54,3 тыс. человек.10,8 тыс. из них закончили курс иммунизации от COVID-19.

Всего за период вакцинации в регион поступило 1 195 129 комплектов вакцины. Из них 970 493 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 158 606 – «Спутник Лайт», 55 010 – «ЭпиВакКорона», 11 020 – «КовиВак».

Напомним, на этой неделе в краевой столице будут работать 13 мобильных пунктов вакцинации. С графиком их работы можно ознакомиться здесь.