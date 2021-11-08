В Перми на 100% выросло число погибших детей в ДТП

В Перми с начала года произошло 76 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми с начала года произошло 76 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. Об этом рассказали в городском ГИБДД. В них погибли 3 ребенка, по сравнению с прошлым годом, рост таких аварий составил 100%, 76 детей получили травмы.

По вине взрослых произошло 54 ДТП, 1 погиб, 56 травмированы. В 29 ДТП дети были пешеходами, в них 1 ребенок погиб, 30 детей ранены. В 19 случаях дети в момент автоаварии били пассажирами, а в 6 - водителями.

По собственной неосторожности детей произошло 22 ДТП, в них 2 ребенка погибли, 21 ранен. При этом 4 ребенка перешли дорогу на красный сигнал светофора, 7 детей перебежали дорогу в неположенном месте, 2 вышли из-за препятствия. В 5 случаях ПДД нарушили юные велосипедисты, а в 2-х водители электросамокатов и 1 водитель автомобиля.

Госавтоинспекция призывают пермяков напомнить детям правила дорожного движения. Расскажите им о пяти последовательных этапов перехода дороги, которые легко запомнить: стой-смотри-слушай-думай-иди! На одежде детей должны быть световозвращающие элементы.