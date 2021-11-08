Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 ноября 2021 14:00

В Пермском крае отчима отправили в психбольницу за насилие над 11-летней девочкой

У 47-летнего мужчины эксперты нашли заболевание
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
За преступление мужчину отправили на принудительное лечение.

За преступление мужчину отправили на принудительное лечение.

Фото: архив "КП"

В Нытвенском районе сотрудники СКР по Пермскому краю расследовали уголовное дело 47-летнего местного жителя. Весной он надругался над своей 11-летней падчерицей.

Мужчине была проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что у него есть хроническое психическое расстройство и он не осознает общественную опасность своих действий.

Уголовное дело было направлено в суд для применения принудительного лечения. Мужчина помещен в психиатрическую больницу.