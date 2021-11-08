В Перми доставщики еды скрутили вора велосипедов

Полицейские выяснили, что задержанный украл 27 велосипедов из пермских подъездов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми доставщики еды скрутили серийного вора велосипедов. Об этом рассказали в МВД по городу Перми. Курьеры задержали его с поличным, после очередной кражи и вызвали полицию. Парни удерживали его пока не приехали правоохранители.

Грабителем оказался уже судимый за подобные преступления 42-летний местный житель. В полиции он признался, что крал велосипеды, а потом продавал. Вырученные деньги тратил.

В МВД рассказали, что за два летних месяца в полицию поступило несколько заявлений о кражах велосипедов. Потерпевшие оставляли их в подъезде без противоугонных устройств. Ущерб составил более 400 тысяч рублей. Мужчине грозит новый срок, на него возбудили уголовное дело по статье «Кража».