Десять тысяч жителей Пермского края получили публичный доступ в интернет от «Ростелекома» в 2021 году

Фото: «Ростелеком»

Десять тысяч жителей Пермского края в этом году получили публичный доступ в интернет в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Для этого связисты построили почти 700 километров оптических линий связи до 22 населенных пунктов Прикамья.

Появление точек доступа с бесплатным Wi-Fi-доступом в отдаленных населенных пунктах открывает жителям возможность получать дистанционное образование, государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также способствует развитию платежных систем и сервисов для малого и среднего бизнеса.

Петр Козловский, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»:

«До конца декабря в рамках проекта УЦН мы планируем подключить еще 17 населенных пунктов Прикамья. Многие из них располагаются на труднодоступных территориях. Для строительства оптики связисты будут использовать специальную технику. Мы уже установили точки с публичным доступом в интернет в Верещагинском районе (д. Бородули, д. Загорье, д. Кукеты, д. Нижняя Галино, пос. Субботники), Губахинском городском округе, Еловском районе (д. Шульдиха, с. Крюково, с. Плишкари, с. Суганка), в Косинском районе (д. Чазева), Соликамском районе (д. Вильва), Частинском районе (с. Верх-Рождество, с. Змеевка, с. Меркуши, с. Пихтовка), в Чердынском районе (с. Серегово) и Чусовском районе (д. Загорье, д. Копально, д. Кучинопос, д. Кутамыш, пос. Селянка, пос. Центральный).

Точки доступа размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.

«С 2019 по 2021 год в рамках нацпроекта “Цифровая экономика РФ” высокоскоростным интернетом будет обеспечено около 800 социально значимых объектов региона», — отметил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

В рамках проекта УЦН «Ростелеком» предоставляет жителям беспроводной доступ в интернет на скорости до 10 Мбит/с. Радиус действия каждой точки Wi-Fi составляет до 100 метров, при этом они размещаются таким образом, чтобы в зону охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов: школы, библиотеки и больницы.

Для того, чтобы выйти в сеть через точку УЦН, пользователю нужно пройти авторизацию любым из двух предусмотренных законом способов: по SMS или с помощью подтверждённой учётной записи единого портала государственных услуг. Бесплатный телефон для справок 8 800 301 00 35.