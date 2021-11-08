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Общество8 ноября 2021 11:59

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 712 человек

В тяжелом состоянии в стационарах находится 488 пациентов
Анна Маркова
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За сутки в регионе проведено 8 642 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

За сутки в регионе проведено 8 642 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликованы новые данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки. В Пермском крае еще 712 случаев. С начала пандемии заболевших уже 125 451. В Минздраве региона сообщают, что в тяжелом состоянии в ковидных стационарах находятся 488 пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 38 пациентов, всего ковид унес жизни 6 088 человек.

За сутки в регионе проведено 8 642 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. 687 390 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.