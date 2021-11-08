В Перми начали устанавливать главную городскую елку

Главную елку Перми в этом году украсят по-новому. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми началась подготовка к установке новогодней ели. Об этом сообщили в городской администрации. Ее поставят у нового фонтана у амфитеатра. Украшать ее будет световой купол. Высота ели – 30 метров, ее изготовили по специальному дизайн-проекту. Она будет состоять из 12 сегментов-ярусов, покрытых хвоей.

Новинка этого года в украшении - световой шатер диаметром 48 метров. Купол будет располагаться на высоте 27 метров, спускаться нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах.

- Работы по установке ели планируется завершить к 1 декабря, а праздничное оформление города – к 20 декабря, - рассказали в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми.